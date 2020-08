Bragado: la Sala de Covid está casi completa

Hay 20 pacientes internados, 18 en sala de Covid, 14 Covid positivo, 4 pacientes sospechosos y dos pacientes en Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Viernes 14 de agosto de 2020.

El director del Hospital Municipal San Luis de Bragado, Dr. Mario Corte y el subdirector, Dr. Gustavo Echave a través de una videollamada con los medios de esa ciudad dieron detalles de la situación actual del nosocomio, donde hay 20 pacientes internados, 18 en sala de Covid, 14 Covid positivo, 4 pacientes sospechosos y dos pacientes en Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, siendo su situación grave y su condición estable.

“Los dos han recibido plasma y los informes se le están dando periódicamente a los familiares directos”

detalló Corte. El Dr. Echave dijo que el personal está trabajando a full; “hasta tenemos médicos aislados porque trabajan en otras instituciones”; también comunicó que se abrió un consultorio de pacientes febriles que atienden solamente pacientes sospechosos Covid, que funciona de lunes a sábado de 12 a 18 horas; “es un tercer consultorio de apoyo a la guardia” recalcó.

Respecto a la línea epidemiología todavía no se ha terminado de estudiar para todos los casos; “la mayoría tiene contacto con pacientes Covid y pero aún no se terminaron de estudiar los 18 positivos que llegaron el día de hoy, como dijimos en reiteradas oportunidades, es algo que lleva tiempo” dijo el Dr. Corte.

El Dr. Echave aclaró que si bien la mayoría de los contagios son de personas convivientes, por lo que se pide a la población mayor responsabilidad social, que no se realicen juntadas con no convivientes y que se extremen las medidas de prevención como el uso de tapaboca, higiene de manos y distanciamiento social.

Para finalizar se informó que la sala Covid en este momento está con ocupación casi total; “de todas formas el Hospital cuenta con otros sectores para habilitar si fuese necesario, es algo muy dinámico , que cambia constantemente” finalizó Corte.

Fuente: Bragado Informa.