Bragado: AISLAN A CUATRO PERSONAS

La cartera de salud del Municipio de Bragado recibió una resolución para aislar personas que llegaron de Europa en lo últimos días por prevención a la propagación del Coronavirus.

Martes 10 de marzo de 2020.

La doctora Mónica Pusso de la Secretaría de Política Publicas de Salud explicó que son viajeros que no sonsospechosos pero que pueden estar incubando la enfermedad. “Ante esa situación se tomó una resolución ministerial para que los vecinos que llegaron de zonas donde hay circulación del virus, se aíslen voluntariamente para evitar la propagación”

“El que viajó tiene la obligación de comunicarlo al 107, es una responsabilidad civil” expresó

Se trata de cuatro personas que no pueden socializarse permaneciendo en su casa sin salir, hay cuatro vecinos en total con esta situación, uno en Bragado y otros 3 en Obrien

“La indicación mas importante es limpiar y lavarse las manos, no hay que entrar en pánico” sostuvo la funcionaria del vecino distrito.

Fuente: Bragado Informa.