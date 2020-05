BERNI NO DESCARTA “AISLAR” LA PROVINCIA

El ministro de Seguridad bonaerense dijo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia tienen realidades sanitarias distintas.

Martes 19 de mayo de 2020.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni no descartó aislar a la provincia de Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires, ya que ambas jurisdicciones tienen “realidad sanitarias distintas” en la pandemia del coronavirus​.

“Hoy no hay que blindar a la Capital Federal. Mañana, no sé”, dijo el Berni, luego que el ministro de Salud Daniel Gollán apuntara a la capital federal como “el mayor riesgo de irradiación del coronavirus”, en medio de las diferencias por la flexibilización de la cuarentena.

Al ser consultado sobre el malestar de algunos intendentes que quieren “amurallar” la Ciudad, Berni respondió: “Eso es una metáfora. A mí me interesa cómo sigue el día a día. Esto es una cuestión del día a día del control epidemiológico”.