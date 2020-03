BARROSO ABRIÓ LAS SESIONES DEL HCD

“Si no somos conscientes que solo estamos de paso y de que el gobierno es temporal, nuestro trabajo será siempre incompleto”, expresó -El jefe comunal sostuvo que si no es de esta manera, “sería imposible continuar una obra, un proyecto, una idea, ante el cambio de signo político”; y afirmó: “con esa idea siempre presente es que vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora con la Nación y con la Provincia. Teniendo como único objetivo mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos”.

Martes 3 de marzo de 2020.

Esta noche, en el recinto de sesiones del H. Concejo Deliberante de nuestra ciudad, el Intendente Municipal, Mariano Barroso, procedió a dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del cuerpo; pronunciando el habitual mensaje a los ediles y la comunidad en general; en el que dejó plasmado no solamente un pormenorizado resumen de lo realizado en el último período, sino que además, resumió algunos de los ejes en los que se centralizará su gestión, instando de manera muy marcada a los distintos sectores a dejar de lado “las diferencias, las ideologías y las opiniones diversas, en pos del consenso”.

“Comienza un nuevo año legislativo para trabajar en equipo, lo cual significa un gran desafío. En estos 4 años que llevamos al frente de la gestión, hemos logrado cumplir muchísimos objetivos y darle forma a gran cantidad de ideas y proyectos, pero sabemos que aún tenemos por delante innumerable cantidad de cuestiones que mejorar, que aprender, que discutir, y por sobre todo, que consensuar”, señaló Mariano Barroso en el inicio de su mensaje ante los ediles.

En el mismo plano, valorizó el rol del HCD “donde he comenzado a recorrer mi camino, y donde sin lugar a dudas he aprendido muchísimo, me es siempre muy grato volver.

El Concejo Deliberante es la institución republicana más importante del partido. Aquí es donde las diferencias, las ideologías, las opiniones diversas, se ven obligadas a ceder en pos del consenso.

En este recinto, como en todos los recintos legislativos, el principal objetivo es acercar posiciones. Posiciones que no son meramente personales, sino que representan muchas más voces de las que aquí se expresan, porque los concejales representan al pueblo en su totalidad”.

El Intendente destacó “la importancia de ser dignos de nuestro mandato popular, de acercar antes que alejar, de escuchar la opinión del otro y complementarla con la nuestra. Porque si no nos escuchamos, si no respetamos las opiniones diversas, si no somos conscientes que solo estamos de paso y de que el gobierno es temporal, y luego vendrán otros; nuestro trabajo será siempre incompleto, y sería imposible continuar una obra, un proyecto, una idea, ante el cambio de signo político”.

“Con esa idea siempre presente es que vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora con la Nación y con la Provincia. Teniendo como único objetivo mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos.

Nuestras posturas ideológicas y políticas en ningún modo deben entorpecer un trabajo que debe ser mancomunado y que debe estar exento de mezquindades”, enfatizó.

“Estos años los hemos transitado con un apoyo que llamativamente ha sido extraordinario, cuando habitualmente no es así, ya que el trabajo mancomunado entre las diferentes jurisdicciones debe ser natural.

Por eso es nuestro reclamo, nuestro deseo y nuestra aspiración que lo podemos mantener. Transformando en cotidiano lo que hasta hace un tiempo nos parecía inalcanzable.

Alguien me podrá decir que eso es lo que sucede siempre en nuestro país. Perfecto, valoro la opinión, pero ante nosotros, ante nuestros vecinos, ante nuestra tamaña responsabilidad, elijamos ser distintos, prediquemos con el ejemplo, y estoy seguro que nuestro granito de arena podrá multiplicarse. Vale la pena intentarlo y además es lo correcto.

Siguiendo siempre esa lógica los invito a trabajar en pos de una mejor Ciudad, de un mejor partido, opinando, debatiendo, criticando constructivamente. Tienen a disposición a todo mi equipo y mi despacho abierto por supuesto”, finalizó en la parte inicial de su discurso, para luego resumir lo realizado en el anterior período y enumerar los proyectos para el presente.