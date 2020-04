BAJA DEL 25% A EMPLEADOS DE COMERCIO

La Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) confirmó que se logró un acuerdo con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que conduce Armando Cavalieri para rebajarle en un 25% el salario a los empleados suspendidos en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Miércoles, 29 de abril de 2020

“Resulta imperioso adoptar medidas, en el marco del diálogo social, para adecuar los instrumentos provistos por la normativa vigente a fin de encaminarse a su finalidad que procura la mantención de los puestos de trabajo, como así también, a lograr que los trabajadores no se vean afectados en la obtención de los beneficios sindicales, sociales, médicos y asistenciales, priorizando garantizar la salud y sustento de todos los trabajadores”, señalaron ambas partes en el acuerdo sellado, denominado: “Convenio de Emergencia por Suspensión de Actividades y para el Sostenimiento de los Puestos de Trabajo y la Actividad Productiva”.

“Las asignaciones dinerarias que como prestaciones no remunerativas abonen los empleadores en concepto de suspensiones dispuestas en los términos del art. 223 bis de la ley 20.744 t.o. así como también las asignaciones compensatorias otorgadas en dinero en virtud de lo dispuesto en el DNU N° 332/2020 modificado por DNU 376/20 no podrán ser, en su conjunto, inferiores al 75% del salario neto que hubiera percibido los empleados de comercio prestando servicios de manera normal y habitual durante los meses de abril y mayo de 2020. El plazo de duración de las suspensiones dispuestas no podrá ser mayor a los 60 días y comenzando a regir a partir del 1 de abril de 2020”, indica el pacto.

Asimismo, se señala que “el plazo de duración de las suspensiones dispuestas no podrá ser mayor a los 60 días y comenzando a regir a partir del 1 de abril de 2020”, y que “quienes apliquen este acuerdo marco deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones ni despidos durante un plazo igual a la vigencia de este convenio”.

El acuerdo se se da en el marco del entendimiento que alcanzaron la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) para que las empresas paguen el 75% del salario neto a los empleados que sean temporalmente suspendidos.