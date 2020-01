AVIÓN FUMIGADOR TERMINÓ SOBRE LA SOJA

Se trata de un avión fumigador Cessna 180, que era pilotado por una persona oriunda de Salto, quien no sufrió lesiones. El hecho ocurrió en el Aeródromo de Junín, ubicado en la Ruta 188, cuya pista está inoperativa desde hace ocho años.

Lunes 13 de enero de 2020.

En la tarde de ayer, cerca de las 19.30, un avión Cessna 180 fumigador se accidentó en el Aeródromo de Junín, cuya pista no está operativa desde hace más de ocho años, y solo se encuentra autorizada para este tipo de aeronaves utilizadas para la actividad agrícola.

Según trascendió, el piloto Emanuel Rossi, de 36 años, oriundo de Salto, despistó en momentos que se encontraba carreteando para despegar, cuando se le “plantó” el motor y debió aterrizar de El avión Cessna 180 terminó en un campo de soja.

Afortunadamente, el aviador no sufrió lesiones y no se requirió presencia de ambulancia ni de Bomberos de Junín, que ya estaban comisionados al lugar del hecho.

Solo hubo que lamentar daños materiales, como en el tren de aterrizajes, la hélice y parte del fuselaje.

Fuente: Democracia – Junín.