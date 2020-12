Aumenta un 30% la oblea de GNC

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso un alza del 32,3% para el precio de la oblea habilitante para vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), por lo que en 2021 tendrá un costo de $172 por unidad.

Viernes 25 de diciembre de 2020.

Así lo dispuso el Enargas a través de la Resolución 435/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del interventor del organismo Federico Bernal.

Se estableció también el valor de las Cédulas Mercosur en la suma de $53 por unidad, a partir del 1 de enero de 2021.

Y se fijó el valor de las Obleas Habilitantes para vehículos propulsados por GNC cuyos vencimientos operen en 2022, también en $172 por unidad.

Consejos para el uso de GNC en tu auto

Tené en cuenta estos requisitos para la carga de GNC en tu vehículo:

Tener vigente y adherida al parabrisas la oblea de habilitación. La falta o deterioro de la misma te imposibilita la carga de GNC.

Detener el motor y apagar las luces del auto.

Descender y hacer descender del vehículo a todos los ocupantes.

Respetar las indicaciones de Prohibido Fumar.

En caso de impacto de tu vehículo a GNC, no lo uses hasta tanto hagas verificar el equipo de GNC en un Taller de Montaje habilitado (TdM).

En caso de incendio de tu vehículo a GNC:

Detené la marcha y luego el motor del vehículo.

Descendé y hacé descender a todos los ocupantes del vehículo.

Informá los hechos a las autoridades competentes (policía, bomberos, etc.). Advertí que se trata de un vehículo con GNC.

Mantené alejada del vehículo a toda persona que se encuentre en las inmediaciones y recordá que no deben ubicarse detrás del vehículo.

Luego del incidente, no uses el vehículo con gas hasta que personal especializado de un Taller de Montaje habilitado efectúe la revisión de la unidad.

Si percibís olor a gas en tu vehículo a GNC:

No enciendas el motor.

De encontrarte en un ambiente cerrado, ventilá el lugar.

No operes interruptores eléctricos hasta tanto te asegures de que no haya presencia de gas en el ambiente.

Si el vehículo está en marcha, detenéte y apagá el motor. Descendé y hacé descender a todos los ocupantes del vehículo.

No fumes.

Hacé revisar anualmente el Equipo Completo de GNC de tu vehículo en un Taller de Montaje habilitado. Tené en cuenta que la revisión periódica del cilindro debe realizarse cada 5 años.

Si perdiste la documentación del Equipo Completo de GNC de tu vehículo:

En primer lugar, realizá la denuncia de extravío ante la autoridad competente.

Concurrí al Taller de Montaje habilitado o al Productor de Equipos Completos que realizó la última operación de revisión técnica. Ingresá tu dominio.

Si se rompe el parabrisas de tu vehículo y necesitas cambiarlo, tené en cuenta que la oblea de habilitación de GNC pierde automáticamente su vigencia y debés realizar una nueva revisión técnica del equipo de GNC.

Fuente: ámbito.com