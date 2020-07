Asegura IOMA que no limitará la elección de médicos

El titular del Instituto Obra Médico Asistencial, Homero Giles confirmó que “el IOMA no está comprando ningún sanatorio, si lo está haciendo que me lo digan porque yo no lo sé y no lo estoy haciendo”.

Miércoles 1 de julio de 2020.

Las diferentes entidades que nuclean a los profesionales de la salud en territorio bonaerense, entre ellas la Agremiación Médica Platense (AMP), advirtieron sobre lo que se ha dado en llamar una «pamización» del IOMA, es decir una modificación del sistema de consultas a través del cual el afiliado ya no podría elegir con que profesional o en que sanatorio atenderse, sino que, como ocurre con la obra social de los jubilados nacionales, tendría asignado un lugar y un médico determinados. Dichas versiones fueron originadas luego de que “anunciaran” la compra de tres institutos privados por parte de la obra social estatal.

Sin embargo, en diálogo exclusivo con Radio La Plata (FM90.9), el titular del Instituto Obra Médico Asistencial, Homero Giles confirmó que “el IOMA no está comprando ningún sanatorio, si lo está haciendo que me lo digan porque yo no lo sé y no lo estoy haciendo”.

En este punto explicó que “hay propuestas y una confusión muy grande”. Según comentó, “yo me entero de la misma manera que todos; el Instituto del Diagnóstico comunicó que nadie brinda alternativas a la enorme crisis que atraviesa y que ellos mismos nos ofrecen a nosotros, por ser parte de los financiadores como también lo hicieron con PAMI, comprar la institución”.

De esta manera reafirmo que “muchos dueños de clínicas hicieron propuestas no solo a mí, sino al ministerio de Salud de la provincia. Esto nos llega nosotros no salimos a buscar nada, no hay una intencionalidad nuestra de salir a buscar”.

En relación a la denuncia de modificación del sistema de consultas, Giles fue contundente: “no hemos cambiado nada”. “Es imposible eliminar lo que se llama la libre de elección de profesionales porque está en la Ley del Ioma ya que es un derecho de los afiliados”; de esta manera ejemplificó que “es como eliminar el directorio del Ioma”, por lo que preguntó «¿Cómo a alguien se le ocurre pensar eso? Si una persona se siente mas cómoda con un medico u otro pide el cambio, lo mismo sucede en el Pami”.

El titular del Instituto Obra Médico Asistencial se mostró desconcertado por las diferentes versiones y hasta por la marcha planificada para el día de mañana; “no sé de dónde sale eso, me parece muy extraño”. “Soy militante, respeto desde ya que cada uno se exprese de la manera que le parezca mejor por lo que no tenemos problema con eso pero esas cosas de ‘pamizar’ no se entiende”.

En este sentido aclaró que al inicio de su gestión renovó el “convenio histórico que mantenemos con la AMP” y lo hicieron “en las mismas condiciones que el anterior, el modelo sigue siendo el mismo”. Además remarcó que la semana pasada el IOMA saldó “el mayor retraso que teníamos y después venimos con las cuotas mensuales prácticamente al día”, por lo que cuestionó a la Agremiación Médica Platense “tiene un manejo extraño, no sé si es la forma de gestionar y hacer política institucional”.