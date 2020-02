ASADITO “SIN CARNE”

Abrió en Buenos Aires la primera parrilla vegana, “La Reverde”, donde se pueden saborear asado, chorizos y matambre, hechos sin carne animal.

El respeto por la vida animal está tomando cada vez más impulso, y el movimiento verde se hace sentir con fuerza. Por eso surgen opciones interesantes, como esta parrilla vegana, donde se ofrece un asado completo, pero sin ingredientes de origen animal.

La mayoría de los restaurantes ofrecen en su menú una opción vegetariana, porque la demanda es cada vez mayor. Pero cuando se trata de veganismo, la selección de los alimentos es mucho más minuciosa.

Una de las problemáticas es lo social, porque hay una tradición cárnica muy fuerte en Argentina”, dice ManuelMartí, director de la unión vegana Argentina. “Todo el mundo come carne, es el país de la carne. Pero cada vez hay más veganos y vegetarianos, el 9% de la población, más de 4 millones de personas”

“El vegano trata de no utilizar a los animales como objetos, y eso involucra todos los aspectos de la vida, desde zoológicos, experimentación alimentación, venta de animales de compañía”, explica Vanina Compagnet, la creadora de la parrilla vegana. “El vegetariano se centra sólo en la alimentación, no come carne”, diferencia. Ambos encuentran una posibilidad de disfrutar una buena comida típica en “La Reverde”.

La parrilla ofrece “chorisaurios” o chorizos veganos, asado, vacío, matambre, y todo lo que compone una parrillada, replicado con ingredientes vegetales. La chef está muy satisfecha con la repercusión que ha tenido su propuesta y cuenta que muchos clientes “arrastran” a sus familiares para demostrarles que se puede comer bien sin matar animales.