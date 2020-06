Arribó una nueva partida de insumos al Hospital

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud envió nuevos insumos para el hospital Julio de Vedia.

Domingo 7 de junio de 2020.

Según lo manifestó el Director Ejecutivo de la institución, Claudio Rosello, en esta oportunidad se recibieron “300 barbijos N95, 3000 barbijos quirúrgicos, 100 protectores oculares, 500 kit de camisolin ,cofia y cubre calzado descartable, 600 camisolines hermorrepelentes, 200 cajas de guantes de examinación, 10 termómetros infrarojos, alcohol en gel y alcohol al 70% y 15 camas con sus respectivos colchones, almohadas y portasueros”. Además el Dr. Rosello agregó que “esta cuarta entrega de insumos, en tan corto período de tiempo pone de manifiesto el trabajo y compromiso de la gestión provincial en cabeza del gobernador Kicillof y en particular del Ministro Gollán en función de proteger y estar preparados de la mejor manera en este contexto tan adverso al que nos enfrentamos.

Es fundamental que los y las integrantes de nuestro querido hospital tengan la certeza de que se está haciendo todo lo necesario para el cuidado no solo de los vecinos y vecinas que acudan al nosocomio, sino también de nuestro personal esencial que se expone diariamente en función de su compromiso con la salud pública”.

Por su parte, el Director Asociado Dr. Jose Mignes manifestó que considera muy importante contar con el “acompañamiento constante del gobernador Axel Kicillof para seguir adecuando el sistema de salud de cada distrito de nuestra provincia y brindar la mejor atención sanitaria posible durante la pandemia, reforzando la necesidad de que cada uno se cuide y cuide al que tiene al lado, respetando el uso de tapabocas, el distanciamiento social, lavado de manos y ser conscientes de que el virus no nos busca, sino que nosotros lo vamos a buscar cada vez que salimos y no nos cuidamos”.

Prensa senadora Defunchio.