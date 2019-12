“ARBOLITOS AZULES” CAMPAÑA NAVIDEÑA

La iniciativa apunta además a generar conciencia sobre el sufrimiento que provoca el uso de la pirotecnia sonora en las personas con autismo, por lo que también se distribuirá folletería en las distintas localidades donde residen, dijo Elizabeth Aybar, una de las mamás involucradas.

Un arbolito, coronas navideñas o cualquier otro objeto azul, que es el color símbolo de las personas con síndrome de autismo, colocado en las puertas de las casas será la señal para que los vecinos puedan saber que en ese hogar hay un niño o una persona adulta con autismo.

El objetivo es que por solidaridad no se use pirotecnia sonora, con la merma de la cantidad de cohetes que se tiran y también los horarios en los que se lo hace.

“Que de a poco, una, dos, tres familias se vayan sumando y no tiren cohetes para nosotros ya es mucho y de gran ayuda”, aseguró Aybar y explicó que ponen el acento en las fiestas de fin de año porque el volumen de fuegos artificiales que se tira es mayor que en otros eventos, en los que también esperan que no se use pirotecnia.

Sobre cómo afecta el uso de pirotecnia a las personas con autismo, explicó que “aquellos que tienen hipersensibilidad auditiva, sufren taquicardias, sudoración y un estado nervioso crítico, pudiendo llegar a convulsionar o darle un ataque al corazón”.

Además, por el estado en el que caen hasta pueden “lesionarse o autolesionarse de diferentes maneras, ya que les duelen los oídos y la cabeza y no entienden por qué”.

Sobre lo que puede llegar a ocurrir, puso de ejemplo que en su caso tiene un hijo de cinco años, llamado Juan, al que pueden contener por ser todavía chico, pero no pasa lo mismo con jóvenes o adultos.

La iniciativa en Jujuy se realiza en coincidencia con la campaña a nivel nacional “Más Luces, Menos Ruidos” por festejos sin pirotecnias.