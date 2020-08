Anticipan una “fuerte purga” en la Policía Bonaerense

El anuncio se realizaría recién cuando el Equipo de Antropología Forense confirme si los restos hallados son los de Facundo Astudillo Castro.

Martes 18 de agosto de 2020.

El teléfono de Alberto Fernández sonó el sábado por la noche. Era Sabina Frederic. “Encontraron un cuerpo en la zona de rastrillaje”, le confirmó la ministra de Seguridad. La alarma se encendió de inmediato tanto en Olivos, como en La Plata. De confirmarse que el esqueleto hallado junto al lecho del Canal Cola Ballena es el de Facundo Astudillo Castro, el Gobierno tomó la decisión política de llevar adelante una purga en la Policía Bonaerense.

Mientras la madre de Facundo se trasladaba junto a sus dos abogados al cangrejal, Frederic volvió a levantar el teléfono y bajó una directiva concreta. En línea con los cuestionamientos realizados por la querella, desde la cartera de Frederic desconfían del accionar del fiscal, Santiago Ulpiano Martínez. “Sabina no sólo puso a disposición el avión que trasladó al Equipo de Antropología Forense, sino que dio dos instrucciones claras: que el fiscal no cruzara el cerco de seguridad hasta que llegara su persona de confianza y que los abogados de la querella estuvieran presentes”.

En efecto, la madre de Facundo y el fiscal ingresaron juntos al lugar en el que se encontraba el esqueleto. El presidente y el gobernador bonaerense seguían de cerca todo lo que pasaba. “Confían absolutamente en Sabina”, reconocen desde la mesa chica. Atenta a lo que sucedía en Villarino también estaba Vilma Ibarra.

En efecto, fue la secretaria Legal y Técnica de la Nación, de extrema confianza del presidente, quien le recomendó a Alberto que se comunicara con Cristina Castro de inmediato. “Tenés que hablar con esa mamá antes de que vea el cuerpo”, le sugirió. La mamá de Facundo titubeó a la hora de atender, estaba en shock. “Es el presidente, atendelo”, le dijo uno de sus dos abogados, Luciano Peretto.

Ese día, la mamá de Facundo no pudo llegar al lugar en el que se encontraba el esqueleto. Lo hizo recién el domingo por la mañana. “El presidente me llamó con humildad y se puso a disposición. Me dijo que rezaba para que los restos no sean los de Facu. Lo mismo hizo Áxel, se pusieron a disposición y que contara con ellos para cualquier cosa que necesitara”, detalló Cristina.

Fuente: Infocielo.