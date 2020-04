ALIVIO EN MOQUEHUÁ

Fueron negativos todos los análisis del personal del Hospital Primario de Moquehuá- Tampoco fueron contagiadas las dos hijas del productor agropecuario que tiene COVID 19. “Es una tranquilidad parcial, para adelante hay que seguir cuidándose”.

Miércoles 23 de abril de 2020.



En la noche de ayer, las autoridades sanitarias de nuestra ciudad recibieron la confirmación de que ninguno de los 23 empleados del Hospital Municipal Primario de Moquehuá, está contagiado de COVID 19, como tampoco tienen el virus las dos hijas del productor agropecuario que permanece internado en Chivilcoy. La noticia dio tranquilidad a todas aquellas personas que estuvieron trabajando la semana pasada junto al paciente que llevaba varias semanas internado en el centro asistencial de la localidad más importante del partido, como así también para sus familiares y amigos, que estaban viviendo muchas horas de incertidumbre a la espera de este resultado, que llegó anoche, poco después de las 20. En el mismo informe llegaron los 6 hisopados enviados la semana pasada, (inclusive una señora falleció), todos negativos, sin COVID 19, no quedando ninguno de los 63 controles realizados en Chivilcoy, a la espera de su resultado. Al informar de la noticia, el intendente Britos expresó: “Todos los resultados de los 23 empleados de Moquehuá dieron negativo, incluso las dos hijas del hombre de 57 años, todos negativos. Eso lleva tranquilidad para todos aquellos que estaban involucrados. Tranquilidad por la incertidumbre que tenían, de que nadie se contagió, ni médico, ni enfermeros o empleados. Esto es positivo, pero no deja de obligarnos a seguir cuidándonos, pero, la duda estaba por el contagio masivo, en un centro de salud, que por el momento se descarta”. De esta manera nuestra ciudad no tiene más casos en espera de resultados. Y el único internado en la sala COVID es el productor moquehuense de 57 años.