Alerta meteorológico por tormentas fuertes
ALERTA METEOROLÓGICO N° 1 PARA CENTRO, NORTE Y OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SUR DE CÓRDOBA. CENTRO, NORTE Y SUDESTE DE LA PAMPA. ESTE DE MENDOZA. SAN LUIS. SUR DE SANTA FE. POR TORMENTAS FUERTES
Jueves, 24 de septiembre de 2020
SITUACIÓN:
SE ESPERA QUE, A PARTIR DE LA NOCHE DE HOY, JUEVES 24, EL ÁREA DE
COBERTURA COMIENCE A SER AFECTADA POR LLUVIAS Y TORMENTAS, ALGUNAS
LOCALMENTE FUERTES. LAS MISMAS ESTARÁN ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, RÁFAGAS Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO. PARA EL PERÍODO DE PRONÓSTICO SE ESPERAN VALORES DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA ENTRE 60 Y 80 MILÍMETROS, PRINCIPALMENTE EN EL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, NORTE DE LA PAMPA, SUR DE CÓRDOBA Y SUR DE SAN LUIS, PUDIENDO SER SUPERIORES EN FORMA LOCALIZADA. LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD SE MANTENDRÁN AL MENOS HASTA EL DOMINGO 27, CON MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.
ESTE INFORME SE ACTUALIZARÁ A LAS 23:30 HORAS
FUENTE: SMN