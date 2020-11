Alberto llamó a construir un “contrato social inclusivo”

El Presidente participó de manera virtual del encuentro “Recomenzar la Argentina y la Patria Grande; Diálogo social para la igualdad”, organizado por la Pastoral Social.

Domingo 1 de noviembre de 2020.

El Presidente Alberto Fernández participó de manera virtual desde Casa Rosada del encuentro “Recomenzar la Argentina y la Patria Grande; Diálogo social para la igualdad”, organizado por la Pastoral Social, en el que insistió con la necesidad de un “contrato social que nos incluya a todos” para encarar la pospandemia.

Para el Presidente, “el diálogo es el único camino posible para construir un contrato social” que le permita al país dejar atrás “la normalidad” que se vivía antes de la pandemia, que sólo “hace avergonzarnos” porque estaba signada por “la desigualdad, el desequilibrio social, la especulación, la injusticia y el desamparo de millones que quedaban sumergidos en la pobreza”.

“Tenemos que ser capaces de construir ese contrato social de cómo queremos que sea el país que viene, entendiendo que en la Argentina nadie sobra”, sostuvo Fernández, para luego subrayar que “cada uno de los habitantes debe tener una misión asignada para poder desarrollarse en nuestra Patria”.

En ese marco ratificó que “el dialogo es el camino” y agregó: “Lo he creído siempre y sigo insistiendo en eso, y no me van a torcer en esa idea. Aspiro a que todos tengan este mismo sentimiento sobre la oportunidad que tenemos y que no debemos perder”.

Al conmemorarse hoy un nuevo aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, el Presidente se lamentó, que 37 años después de aquél hito histórico, todavía tenemos los “márgenes de pobreza que tenemos”, sumado a un “problema de falta de trabajo creciente, con la salud pública recuperándose en medio de una pandemia porque había sido olvidada en los últimos cuatro años, al igual que la educación pública”.

Asimismo, el Presidente sostuvo que durante estos años de democracia tampoco se ha podido “terminar ni con el odio ni con la división entre nosotros” y que “a esta altura deberíamos darnos cuenta que enfrentarnos, maltratarnos, dividirnos y odiarnos, nos ha conducido a este presente que tenemos” y que “deberíamos entender que es un muy mal negocio odiar al otro” aunque ahora “tenemos la oportunidad también de dar vuelta esa página y empezar a construir juntos respetándonos en el disenso”.