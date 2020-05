Alarmante consumo de tabaco en adolescentes

Más de 40 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen tabaco, reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS), que encontró un vínculo directo entre este hábito temprano y la colosal inversión que hace la industria para atraer a un público cada vez más joven.

Sábado, 30 de mayo de 2020.

El sector tabacalero gasta cada año 9.000 millones de dólares para publicitar el tabaco “en una apuesta por reemplazar a los ocho millones de personas que sus productos matan cada año”, afirmó la OMS en ocasión de recordarse el Día Mundial de Lucha contra el Tabaco, el próximo 31 de mayo.

Esta conmemoración recuerda la adopción, el 31 de mayo de 2003, del Acuerdo Marco Global contra el Tabaco, un tratado internacional ratificado por 181 países y que ha permitido controlar el avance del consumo del mismo a través de diversas políticas (sanitarias, educativas y fiscales entre otras) que la industria hace esfuerzos por esquivar, señaló hoy el organismo internacional.

La OMS ha decidido dedicar la fecha este año a denunciar la “explotación de niños y jóvenes” por parte de las marcas fabricantes de productos de tabaco, cuyas tácticas son responsables de que 9 de cada 10 fumadores hayan empezado a serlo antes de sus 18 años.

“Este año queremos aportar a los jóvenes el conocimiento para hacer frente a los intentos de manipulación de la industria del tabaco”, dijo el director de Promoción de la Salud de la OMS, Ruediger Krech, en conferencia de prensa.

En medio de la crisis global por la pandemia de coronavirus, las empresas que manufacturan productos a base de tabaco continuaron haciendo todos los esfuerzos posibles para promover su consumo, incluso cuando se sabe que esto afecta la capacidad del organismo de una persona para luchar contra el Covid-19 y recuperarse.

“Fumar sofoca los pulmones y otros órganos, les impide conseguir el oxígeno que necesitan”, recordó un experto de la OMS.

Krech denunció que, en estos últimos meses, las firmas tabacaleras han regalado mascarillas y han ofrecido la entrega de cigarrillos y otros productos de tabaco a domicilio en lugares donde se habían impuesto medidas de confinamiento, además de haber intentado influir entre los responsables políticos para que sus productos fuesen considerados “esenciales”.

Por otra parte, la OMS anunció que para intentar contrarrestar esa influencia sobre los jóvenes está poniendo a disposición de los países módulos educativos que incluyen actividades, vídeos y juegos que exponen las tácticas de la industria, incluyendo el auspicio de fiestas y conciertos, así como la masificación de cigarrillos electrónicos con sabores similares a los que pueden tener chicles y bombones.

El organismo también pidió que se emitan regulaciones que eviten que los colegios puedan aceptar cualquier forma de auspicio de firmas de tabaco o permitir el ingreso de sus representantes para hablar con los alumnos.

Igualmente, consideraron que los influencer en las redes sociales y otras celebridades deberían rechazar todas las ofertas de auspicio, mientras que las cadenas de televisión y servicios de difusión on line no tendrían que mostrar a personas consumiendo tabaco o cigarrillos electrónicos, reclamó la OMS.

