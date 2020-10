“Al tío” le salió el tiro por la culata

Intentaron estafar al titular de Anses de Rivadavia haciéndose pasar por personal de Anses.

Jueves, 29 de octubre de 2020.

El propio Hernán Romero, titular de la oficina que funciona en el Centro Cívico de América contó a Master News el singular hecho que lo tuvo como protagonista “Me ofrecieron para mi mujer el plan de los $ 17 mil en efectivo por el Desarrollo Social de ANSES” dijo el funcionario nacional. En la comunicación el delincuente se quebró y contó su duro momento personal.

El sujeto que se hacía pasar por empleado de esa repartición pública explicó a Romero (justo a él) que al tener la mujer un sueldo en blanco activo y que el cuarto IFE no se va a cobrar “Este mes solo van a cobrar jubilados, pensionados, monotributistas e ingreso en blanco activos”.

Quien llamaba se refirió que se les brinda un sistema de código para que sea activado en un cajero automático para que puedan hacer la extracción del dinero “no estamos autorizados a solicitar ni CBU, ni códigos ni números de cuentas ya que esos datos son personales y confidenciales entre ella y el banco, lo cual no tiene que brindar jamás a nadie”.

“El débito de ella no pudo realizarse porque a lo mejor no tiene activa la tarjeta porque es la primera vez que le va a ingresar dinero por eso se lo informamos inmediatamente” ante este discurso Romero preguntó si podía ir él a cobrar y el sujeto le repreguntó “Ud que estaría cobrando ? pensión, jubilación o sueldo en blanco ?” intentando quedarse con datos del Jefe de la oficina de ANSES.-

El delincuente le explicó que necesitaría acercarse a un cajero de la red Linck (Bco Provincia) y una vez “que llegue al banco me lo informa y allí proseguimos” explicaba.

Hernán Romero le pregunto nuevamente desde donde llamaba “De Desarrollo Social de ANSES” respondió a lo que el hombre de América le dijo “mira que casualidad porque yo trabajo en ANSES, soy Jefe de la Oficina de la ciudad a la cual estás llamando” a lo que agregó “Esto que están haciendo es una estafa , sabes muy bien que ANSES no tiene ningún tipo de beneficio como el que estás ofreciendo. Estás mandando a la gente a los cajeros para sacarles lo que tienen allí”.

Viendo que lo habían descubierto el delincuente expresó “Vos te me salvaste, ya se que no se hace pero acá no se elige a la gente mayor, acá se lleva a cualquiera al cajero”

Romero le manifestó que es una falta de respeto aprovecharse de los abuelos y la gente mayor “Vos porque en tu casa ténes todos los días un plata de comida. Te voy a ser sincero si es una estafa, ténes todos los días algo para darle a tus hijos y a vos no te discriminan…por mi pasado no me dan trabajo, si ando en la calle la policía me levanta y por más que no hagas nada la policía te verdugea. Vos a lo mejor nunca pasaste hambre, nunca pasaste tristeza”.

El sujeto (sientiendo que había encontrado alguien con quien poder hablar) siguió diciendo “quien piensa en nosotros los pobres, amigo. Vos trabajando en ANSES no sufrís lo que el pobre sufre, no sabes lo que es pasar hambre, lo que es estar verdugeado, pasar las cosas que he pasado”.

Casi a punto de quebrarse el hombre ya había cambiado el tono de la voz y le expresó a Romero “le voy a mandar un mensaje a tu señora pidiéndole disculpas, pero quiero que te pongas un poquito en mi lugar. Cuando tus hijos te piden pan, vos ténes para darle. Cuando tus hijos te dicen que tienen hambre vos ténes comida para darles” a lo que el Jefe de Anses respondió que sí “yo te entiendo pero busca en algún lado que te den una mano porque a veces las cuestiones terminan siendo de pobres contra pobres. Hay lugares donde uno pueda acercarse para que le den una mano”.-

El muchacho contó que estuvo preso y encerrado 95 días en una pieza donde no llegaba “ni el pan duro, me han verdugeado, me han orinado en la cara, me han pegado, me metieron la cabeza en un balde con meada y bosta”.

Romero le insistió que era “una cuestión de pobres contra pobres, no es la solución ni para vos ni para la persona que puedas llegar a estafar. Hay veces que por tu desesperación le terminas cagando la vida a alguien que no tiene mucho más que vos. A una persona que no tiene más que eso paras llegar a fin de mes. Tene en cuenta que siempre hay una posibilidad de hacer mejor las cosas”

En el final el sujeto pinto su cruel realidad con palabras “Si yo pudiera tener una vida digna la tendría, no tenemos la posibilidad, nosotros terminamos en cana o en el cementerio”.

Fuente Master News