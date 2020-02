LAMENTABLE AGRESIÓN A UNA INSPECTORA DE TRÁNSITO

Sucedió este mediodía en el centro de la ciudad. La agente municipal fue derivada al nosocomio local para un control.

Viernes, 7 de febrero de 2020.

En un intento de evasión a un control vehicular efectuado por inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, en calle Mendoza y Cavallari, minutos después de las 11, una motocicleta conducida por una persona joven de sexo masculino, embistió a la coordinadora de Tránsito, Silvina Jeréz, causándole lesiones que determinaron su traslado al Hospital local.

Según el relato de Lucas, testigo de los hechos, “el conductor le arrebató las llaves de las manos a la Agente de Tránsito que ya había tomado la decisión de secuestrar el motovehiculo y le dio encendido, por lo cual ésta se paró delante del rodado para evitar la fuga; ante lo cual el conductor decidió acelerar y salir arrastrando a la autoridad por espacio de 30 metros, tras lo cual ambos cayeron al piso y el joven partió del lugar a pie”.

Inmediatamente se efectuó un procedimiento policial en el lugar, lo que permitió identificar al agresor y secuestrar el motovehículo; a la vez que la Policía Comunal realiza las primeras actuaciones de oficio y toma declaración a los testigos del incidente, para posteriormente proceder a la aprehensión del responsable de este lamentable hecho.

LA PALABRA OFICIAL

Marcelo Hoesé, Secretario de Seguridad y Tránsito dialogó telefónicamente con La Trocha Digital y desde el Hospital, donde acompañaba a su coordinadora, confirmó los hechos, al tiempo que explicó que se aguarda la decisión de la Justicia para actuar, en tanto que explicó que Jerez sufrió lesiones leves y algunas excoriaciones pero que se encuentra fuera de peligro.

REPUDIO DESDE LA MUNICIPALIDAD

Desde el municipio se repudia este tipo de actitudes totalmente violentas y desaprensivas hacia quienes cumplen con su deber de cuidar nuestra integridad y hacer cumplir las normativas vigentes.

OTRO HECHO SIMILAR A POCOS METROS

Sobre calle Cavallari, metros antes de Mendoza se vivió otro momento de tensión cuando un masculino que no poseía documentación de su motovehículo fue interceptado. Si bien no ofreció resistencia, manifestó dirigirse hasta su vivienda a pocas cuadras del lugar a buscar los papeles correspondientes y al regresar y ver que su rodado había sido remitido, arremetió con violencia verbal contra las agentes de tránsito. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores, pese al disgusto sufrido por el personal de Tránsito.