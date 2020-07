Hay dudas… ¿el gas está “perreado”?

Advierten que el gas perdió poder calorífico en la Provincia: “Para calentar como antes, hay que consumir y gastar más”, denunciaron desde el Círculo Argentino de Gasistas y Plomeros.

Lunes 13 de julio de 2020.

La cuarentena por Covid-19 trajo aparejado todo tipo de problemas en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Mientras en febrero la Casa Rosada anunciaba un congelamiento de tarifas para estudiar un nuevo cuadro tarifario, en donde los incrementos de la luz y el gas se iban a suceder pero a un ritmo diferente del que aplicó la gestión de Cambiemos, en junio adelantaron que será difícil que se produzca una nueva suba en las tarifas en el corto plazo debido a las consecuencias de la pandemia. Esto parecía una buena noticia para los consumidores, sin embargo, los usuarios se están encontrando con un inconveniente. Los calefones y las estufas ya no calientan como antes y desde Círculo Argentino de Gasistas y Plomeros denunciaron que el gas perdió poder calorífico. Esto desemboca en que para alcanzar las mismas temperaturas que meses atrás, ahora haya que consumir más gas, generando un incremento en la boleta.

“La gente nos llama, nos dicen que tienen calefones y estufas nuevas que no funcionan y no calientan, pero el problema no es el artefacto. El problema es que el gas que está viniendo no es el gas con el poder calorífico que está declarado por las empresas que suministran de servicio”, explicó a LaNoticia1.com Alejandro Agustín Gramajo (Mat. N°27006) gasista matriculado y vocero del Círculo Argentino de Gasistas y Plomeros. “Desde hace meses nuestros clientes están acudiendo a nosotros porque observan llamas de color amarillo en sus calefones. Cuando concurrimos a los domicilios advertimos que en realidad se trata de una falla en el suministro de gas que está afectando el funcionamiento de los aparatos. Este inconveniente se viene reportando principalmente en el Conurbano bonaerense, donde se registra la mayor cantidad de consumo, pero también se repite en otras partes de la Provincia y el país”, detalló.