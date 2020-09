Nueve de Julio regresó a Fase 4

En Conferencia de Prensa se brindaron detalles de la nueva etapa en la que vuelven a ampliarse horarios comerciales y de circulación, y se autorizan ciertas actividades laborales.

Lunes, 28 de septiembre de 2020

Este mediodía, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso; acompañado por el Secretario de Administración y Hacienda, Cdor. Martín Seijo, presidió una rueda de prensa en la que confirmó el regreso de nuestro distrito a la Fase 4 del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

El jefe comunal, señaló que durante el pasado fin de semana, en comunicación con autoridades del Gobierno Provincial se confirmó tal instancia, la que no obstante no ha sido hasta el momento comunicada en el Boletín Oficial bonaerense, como sucede todos los días lunes.

Barroso indicó que de esta manera quedan habilitadas nuevamente todas las actividades que se encontraban permitidas en la anterior Fase 4, aguardándose la posibilidad de ampliaciones y modificaciones, de acuerdo a las disposiciones que sean emanadas desde la Provincia.

Al mismo tiempo, el mandatario comunal nuevejuliense informó que “se está evaluando la situación de los controles de ingreso a la ciudad, y si los mismos son efectivamente necesarios o no, al tener la ciudad transmisión comunitaria del virus”.

“Se suma a esto la consideración de la situación del personal afectado a esta tarea, que desde hace 190 días ha soportado todo tipo de inclemencias climáticas y naturalmente se encuentra saturado y con algunas bajas por enfermedad”, agregó.

También Barroso expresó que se ha tomado contacto con otros distritos de la Provincia que han tomado la decisión de levantar estos controles, en razón de que, en todo el transcurso del desarrollo de la pandemia “nunca se detectó ni siquiera un solo caso de fiebre en las personas que ingresaban a nuestra ciudad; seguramente esto en relación a la cantidad de casos que se han dado a través de personas que son asintomáticas”.

RECONOCIMIENTO APERSONAL DE SALUD Y A LA COMUNIDAD

El titular del Departamento Ejecutivo Municipal destacó el trabajo realizado por el personal de salud y reconoció el esfuerzo de la comunidad, “por haber logrado en estos últimos 15 días el cambio de las condiciones del desarrollo de la pandemia”.

“Este es un notable reflejo de la responsabilidad adoptada por todos los nuevejulienses”, remarcó.

ACLARACIONES EN TORNO DEL FÚTBOL 5

Mariano Barroso formuló aclaraciones particulares en relación a la actividad de complejos y canchas de fútbol 5, habida cuenta de la aparición en redes sociales de afiches que señalaban que la actividad se encontraba habilitada, lo que descartó claramente.

“Esto va más allá de la opinión particular que cada uno pueda tener al respecto; ya que no debemos olvidar que ningún municipio puede flexibilizar actividades que la provincia no habilitó, debiéndose respetar las decisiones que se toman desde este ámbito como desde el que corresponde a Nación”, enfatizó.

En el mismo orden, reconoció que “la situación de este sector como de tantos otros es sumamente difícil después de estos 190 días de aislamiento, pero no podemos hacer caso omiso a las disposiciones que emanan organismos superiores”.

NUEVOS HORARIOS Y ACTIVIDADES HABILITADAS

Finalmente, cerrando la rueda de prensa, el Cdor. Martín Seijo, secretario de Administración y Hacienda, dio a conocer los nuevos horarios vigentes para la Fase 4 y las nuevas actividades que permite la misma.

– El horario de circulación y de comercios será de 07,00 a 24,00 hs.

– Se habilitan obras de construcción privada (iniciadas o a iniciarse).

– Queda permitido el trabajo del servicio doméstico.

– Se habilitan las Ferias de alimentos.

– Se permiten salidas recreativas y actividades deportivas como caminata, trote y ciclismo (tanto en el Autódromo municipal como en espacios públicos, no permitiéndose la permanencia en los mismos ni el uso de juegos infantiles o aparatos de gimnasia en los mismos).

– Se reinicia la actividad de lavaderos de autos.

– Bares y restaurantes podrán trabajar con público en sus instalaciones y en las aceras.