9 DE JULIO QUIERE “MOVERSE”

Gimnasios: el sector se encuentra sin ingresos y es uno de los que más tarde volvería a funcionar.

Domingo, 17 de mayo de 2020.

Uno de los mayores deseos de muchos nuevejulienses es volver a disfrutar de su habitual rutina de gimnasio.

Todos los centros deportivos se encuentran totalmente cerrados y no parece sea pronto el día en el que puedan reabrir sus puertas. Esta situación no sólo genera malestar y preocupación en los clientes, sino también en los dueños ya que son un rubro que si bien algunos lo realizan “online” no es lo mas recomendado, y esto implica una caída total de los ingresos.

En el día de hoy, nos hacemos eco de una publicación que realizó en su facebook personal José Ramirez, donde resume un poco cual es la situación actual de los profesores de Educación Física y gimnasios de nuestra ciudad: