400 Escuelas de la Provincia serán “vacunatorios”

Unas 400 escuelas bonaerenses funcionarán como vacunatorios con turnos de 12 horas – En primer términos, las dosis serán para los adultos mayores, los enfermos cardíacos y el personal de salud.

Sábado 5 de diciembre de 2020.

El plan de vacunación masiva contra el COVID-19 en provincia de Buenos Aires contempla unas 400 escuelas como centros donde se aplicarán las dosis y turnos de trabajo de 12 horas para evitar grandes concentraciones de personas.

“En primera instancia para la población en general estamos pensando en vacunar en alrededor de 400 escuelas a lo largo de la Provincia con turnos de 12 horas por día y un esquema de organización para que la gente no se generen aglomeraciones”, indicó el jefe de Asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García.

García además remarcó, en declaraciones a Radio Provincia, que “los adultos mayores de 60, personas con cardiopatías importantes, el personal de salud que está en la trinchera” serán los primeros en ser vacunados.

Con relación a las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, García dijo que “debemos poder hacer reuniones más familiares en estas Fiestas, al aire libre o en ambientes ventilados, que no haya más de 10 personas y seguir evitando los saludos que nos expongan. No voy a decir que no se den un abrazo pero usemos el tapa-boca nariz y hagámoslo por un espacio breve de tiempo”.

“Estamos bajando las cifras de contagios por día, eso nos da cierta tranquilidad pero hay que concientizar porque la pandemia sigue y no hay que relajarse. Mantener el distanciamiento social, evitar los aglomerados, la gente merece y necesita el tiempo de descanso después de este año tremendo pero con conciencia”, completó el funcionario.