¿Cuánto ganan los policías y cuánto reclaman?

Desde hace tres días, policías bonaerenses mantienen a la provincia en vilo con protestas en todo el territorio, en reclamo de una serie de medidas entre las que se incluye un incremento salarial del 60%.

Jueves 10 de setiembre de 2020.

La protesta policial crece en apoyo en la sociedad especialmente en la clase media, trabajadores, profesionales y alta -evidenciado porque durante las caravanas que se realizan como en el caso de Nueve de Julio recorriendo las principales avenidas y calles, muchos comerciantes y vecinos salen a acompañar el reclamo con sus aplausos- mientras se desarrolla una intensa campaña en contra y de desprestigio de la protesta por medio de las redes sociales.

El porcentaje del incremento solicitado llamó la atención por el monto y la diferencia con lo que el Ejecutivo bonaerense estaría dispuesto a otorgar, según deslizaron diferentes funcionarios en las últimas horas. Pero ¿cuánto gana en la actualidad un agente de policía y qué diferencia hay con el incremento que exigen?

Actualmente, un Oficial de Policía (la escala más baja del subescalafón General, que nuclea a la “policía de calle”) tiene un sueldo de bolsillo de $ 37.786. Como todo salario estatal, el salario básico es bajísimo: apenas $ 3.676. A la suma final se llega con una serie de sumas remunerativas no bonificables y otros plus y bonos que no impactan sobre los aportes jubilatorios. El sueldo más alto de la escala policial es el de Superintendente: obtiene $ 158.886,81 de bolsillo, con un básico de $ 18.622.

El último aumento salarial para la policía fue otorgado en noviembre de 2019 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, y llevó el básico de un Oficial de Policía a $ 3.416,90, con una bonificación remunerativa no bonificable de $ 26.719,90. En el Decreto se dispuso además que, como el resto de los agentes estatales, los policías iban a recibir la “cláusula gatillo”: si la inflación informada por el Indec superaba el 16% al 31 de julio de 2019, debían cobrar una actualización.

Recién en abril de este año el gobernador Axel Kicillof ejecutó esa cláusula, y dispuso un incremento del 7,5%, llevando el básico del oficial ingresante a $ 3.676.

En tanto, a partir de marzo el Gobierno provincial dispuso un incremento de $ 4.000 para todos los cargos por igual, a cuenta de los próximos aumentos. El beneficio alcanzó a todos los trabajadores estatales y es en cumplimiento al DNU presidencial que dispuso ese aumento para todos los convenios colectivos para evitar retrasos en las paritarias.

¿Cuánto reclaman los policías?

Con las últimas subas aplicadas en marzo, un oficial ingresante percibe un sueldo de bolsillo de $ 37.786, mientras que un Oficial Principal gana $ 51.162. Estos valores están muy lejos que lo que reclaman los policías que se manifiestan en toda la provincia.

Según el pliego de reclamos, los agentes piden un incremento promedio del 60%. De acuerdo a una escala que trascendió en las últimas horas, ello significaría que un oficial ingresante, sin antigüedad, perciba un salario de $ 60.000. Esto significa una suba del 59% sobre lo que cobran actualmente. En tanto, un comisario general podría percibir, según esta escala, unos $ 438.000.

Con información de “Junín 24”.