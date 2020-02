10 MUERTES POR CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS CADA SEMANA

“Los datos que llegan de hospitales, clínicas y salas barriales nos indican que cada fin de semana unos 2.000 jóvenes son atendidos de urgencia por cuadros realmente complejos, tras la ingesta de alcohol y distintos tipos de drogas, que van de la marihuana y la cocaína, hasta el LSD o las pastillas como el éxtasis. La muerte de Sheila se conoció porque involucró a una mujer que se encontraba en un country, pero cada fin de semana mueren al menos 10 personas jóvenes. Algunos por sobredosis, otros por las consecuencias gravísimas de los consumido y finalmente quienes resultan víctimas de siniestros viales ya que se encuentran en un mal estado para deambular, entonces chocan cuando manejan o son atropellados”, dijo Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.

La mencionada joven identificada como Sheila apareció muerta el domingo en el country Las Brisas, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar. La joven había estado compartiendo una reunión con otras seis personas cuando falleció. La Policía y la Justicia indican que la joven ingirió una pastilla de éxtasis y alcohol en exceso durante el encuentro. Luego, cerca del amanecer, se descompensó. Las personas que estaban a su lado intentaron asistirla pero no pudieron hacer nada. “Nos enfrentamos como sociedad al fenómeno de poliadicto. Son personas que prueban todo tipo de sustancias. En el caso de la joven de Pilar se informó que tomó una pastilla de éxtasis que es una droga euforizante y la mezcló con un liquido como el alcohol que es depresor. El sistema nervioso central enloquece. ¿Se excita o se deprime? El corazón colapsa y deriva en un paro cardíaco. Los chicos quieren divertirse, pero muchas veces terminan en un cementerio. Los jóvenes, hay que entenderlo y reflexionarlo todas las veces que podamos, sienten que tienen impunidad absoluta. Con su cuerpo o el ajeno. No hay educación en relación al cuidado. Muchas veces destrozan su vida y la de su grupo familiar. Este el el mayor objetivo que tenemos como sociedad, dar vuelta un paradigma tóxico que arrebata muchas vidas”, dijo Izaguirre. Por otro lado, el experto manifestó que “en todos los casos queda establecido que los consumidores puede acceder con extrema facilidad a las sustancias, en el momento que quieren, y lo que desean”, precisando que “no se persigue a quienes promueven el consumo en lugares especícificos”.

“Todo parece indicar que la droga está liberada, con el daño lógico que causan estas sustrancias. Y con chicos que no entienen lo que puede provocarles. Tenemos inmensidad de casos de chicos con problemas motrices, cerebrales o del corazón. Pacientes con problemas crónicos muy graves. No tienen la percepción, y esto ocurre porque no hay campañas preventivas, que indiquen la realidad de lo que se viene. Se tiene que enseñar que no consuman, que no combinen. Pero parece que la idea seria promover el consumo. Hay mucha gente con gran éxito promoviendo. Los jóvenes creen que encontrarán la felicidad. Detrás de todo hecho lamentable por el policonsumo hay un vendedor, un grupo de narcos y adultos que ocupan espacios en el Poder Judicial, la politica y la policia que permiten esto”, señaló Izaguirre.